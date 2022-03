Nell’ospedale pediatrico di Kiev fra i bambini feriti di guerra

Milano, 21 mar. (askanews) – L’ospedale pediatrico di Kiev è il più grande dell’Ucraina. Qui dall’inizio dell’invasione russa il personale sanitario è in prima linea per curare i bambini feriti, e anche gli adulti. In condizioni sempre più complicate, soprattutto ora che i bombardamenti su Kiev si sono intensificati. Si contano già 4 bambini uccisi.

“È davvero terribile, è una sconfitta – dice la pediatra Svitlana Onysko – Sul piano emotivo è durissima. Noi viviamo all’ospedale, non torniamo mai a casa, siamo disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, a tutte le ore del giorno, della notte, mattina e sera noi ci precipitiamo per aiutare i bambini, è terribile e difficile”.

Fra i ricoverati un ragazzino di 13 anni miracolosamente sopravvissuto alla pioggia di proiettili che ha colpito la macchina su cui viaggiava con suo padre e un cugino di 6 anni. Lui è l’unico ad esserne uscito vivo.

“La sua faccia era ferita, mascella, naso e gamba rotti – dice la madre – è stato colpito al braccio, in due punti alle gambe e aveva un proiettile o due nella schiena”.

Una pallottola è ancora conficcata vicino alla colonna vertebrale, dovrà essere ancora operato.