Neo Rinascimento di Napoli celebrato da due eventi legati al caffè

Napoli, 8 apr. (askanews) – Napoli e il suo neo Rinascimento culturale al centro di eventi che ne celebrano la rinascita e l’apertura verso nuovi orizzonti. L’occasione è offerta da Lavazza, storico brand del caffè, che vuole onorare ed esaltare l’anima artistica e il rispetto delle tradizioni della città partenopea.

Il teatro Bellini è diventato palcoscenico per due episodi live del ‘Basement Café’, un progetto editoriale nato come luogo di confronto digitale per le nuove generazioni e che conta più di 31 milioni di visualizzazioni You Tube in cinque edizioni. Sulle poltrone blu: Luché, Guè Pequeno, Big Mama e Massimiliano Caiazzo.

“Il format di Basement si evolve, è in costante evoluzione. Abbiamo iniziato focalizzati sul mondo del rap, della musica urban, da lì abbiamo trasformato sempre questo contenitore per favorire l’incontro tra generazioni diverse e adesso, con la sesta stagione, arriviamo al live. Oggi – ha spiegato Carlo Colpo, Marketing communication director Gruppo Lavazza – siamo in uno splendido teatro a Napoli e iniziamo proprio da qui, da una città che oggi vive un nuovo Rinascimento. Oggi tantissimi sono i progetti che la mettono in prima pagina e quindi anche noi abbiamo voluto raccontare qui a Napoli i nostri progetti e dar voce ai grandi talenti che questa città offre”.

Napoli è anche ribalta per ‘Il Gusto della Ripartenza’, un evento che vuole rendere omaggio al rituale del caffè che diventa non solo piacere quotidiano, ma anche simbolo di comunità con la degustazione del marchio Crema e Gusto.

“Abbiamo scelto la città di Napoli, nello specifico la Fondazione Foqus ai Quartieri Spagnoli, per ingaggiare i consumatori con un palinsesto ricco di eventi, con la partecipazione di Massimiliano Caiazzo, di Luché e dell’artista napoletano Giotto Calendoli – ha detto Marco Barbieri, direttore Marketing Italia Gruppo Lavazza – I Quartieri Spagnoli rappresentano nella maniera più precisa la ripartenza che la città di Napoli sta vivendo negli ultimi anni”.

Un’intera giornata da gustare fino in fondo.