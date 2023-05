Una neonata è stata abbandonata fuori dall’ospedale di Sesto San Giovanni, davanti al Pronto Soccorso. Il personale sanitario l’ha trovata dopo diverse ore.

Sesto San Giovanni: neonata abbandonata fuori dall’ospedale per ore

Una neonata è stata abbandonata fuori dal pronto soccorso di Sesto San Giovanni e ritrovata dopo qualche ora dal personale sanitario dell’ospedale. La piccola si chiama Amelia ed è stata trovata lo scorso 24 maggio, anche se la notizia è stata diffusa oggi. La bambina è stata subito presa in carico da medici e infermieri, che le hanno prestato le prime cure dopo le ore trascorse in stato di abbandono, poi è stata trasferita all’ospedale Niguarda, dove si trova ancora adesso, in condizioni di salute stabili. Il nome è stato scelto dal personale sanitario.

L’appello del sindaco alla madre: “Ripensaci”

Un nuovo caso che sta colpendo molto l’opinione pubblica. “Voglio fare un appello alla madre: non avere paura a riconoscere la tua bambina, come Comune siamo al tuo fianco. Fatti avanti, contattami senza paura perché se il motivo dell’abbandono è legato a problemi economici come Comune abbiamo predisposto numerose forme di sostegno. Faremo il possibile per assicurare un futuro di questa piccola insieme alla sua mamma” è l’appello fatto da Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni.