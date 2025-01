Neonata Cosenza, rapitori trovati mentre festeggiavano... un maschio

Cosenza, 22 gen. (askanews) -Gabriele Presti, dirigente della polizia di Stato, ha fornito alcuni dettagli sul rapimento della neonata di appena di un giorno, Sofia Cavoto, dalla clinica “Sacro Cuore” di Cosenza. La piccola, ha raccontato, è stata prelevata da una coppia, un uomo e una donna, che si erano introdotti nella struttura; la donna, presentandosi come operatrice sanitaria, ha preso la bambina dalla stanza in cui era con la madre, asserendo di dover fare degli accertamenti.

“Abbiamo ricostruito la vicenda e grazie a testimoni e sistemi di videosorveglianza abbiamo identificato e rintracciato la coppia nella loro abitazione. Abbiamo trovato una scena molto diversa da quella di un rapimento cruento, c’era un festeggiamento per un nuovo arrivato in famiglia, era tutto pronto per festeggiare la nascita di un maschio, ma con una femminuccia” ha raccontato Presti.

“Messa alle strette la coppia ha ammesso in qualche modo di aver costruito questa fantomatica gravidanza e il gesto di ieri doveva essere il culmine di questa costruzione. La bambina è poi stata affidata alle cure dei sanitari e riportata dalla madre. Le indagini proseguono – ha proseguito – non emergono collegamenti tra gli autori del gesto che sono stati arrestati e la famiglia della bambina rapita; e si indaga anche per appurare eventuali deficienze nella custodia della bambina ricoverata e su come sia stato possibile che la coppia si sia introdotta e abbia superato le procedure di controllo per portar via i bambini ricoverati”.