Neonata salvata da una cucciolata di cani e da una mamma a quattro zampe

Miracolo di Natale nella provincia di Chattisgarh, con una neonata salvata da una cucciolata di cani e da una mamma pelosa: ora la bambina sta bene

Fa commuovere la storia della neonata che in India era stata salvata da una cucciolata di cani e da una mamma a quattro zampe: la piccola Akanksha era stata trovata a Natale in mezzo ai cagnolini randagi che l’avevano tenuta al caldo e protetta ed ora è in affido al Child Line Project mentre le autorità indiane hanno aperto un’indagine per individuare i genitori.

Il miracolo di Akanksha, la neonata salvata da una cucciolata di cani nel Chattisgarh

Il ritrovamento di Akanksha era stato considerato un vero miracolo, anche a contare che può accadere che animali randagi o selvatici vedano in cuccioli di altre specie solo un ingombro o peggio, una fonte di cibo. E invece, in barba ad ogni lettura del genere, la piccola è stata abbandonata dagli umani e salvata e tenuta in vita dai cani. Cani che, con una mamma pelosa ed i suoi cuccioli, hanno trovato Akanksha e l’hanno tenuta al caldo e coccolata per una notte intera in un campo della provincia di Chattisgarh.

Le temperature rigide della notte e la neonata tenuta al caldo e salvata da una cucciolata di cani

Con le temperature rigide della notte se non ci fosse stato l’intervento di mamma cane la neonata, che aveva ancora il cordone ombelicale attaccato, sarebbe morta. Il giorno dopo alcuni contadini l’avevano sentita piangere ed avevano contattato la polizia e l’agenzia governativa Panchayat.

L’ambizione di vivere della neonata salvata da una cucciolata di cani: il ritrovamento e le cure mediche

Gli operatori avevano provveduto a cure mediche immediate e ad affidare la piccola al servizio del Ministero delle Donne e dello Sviluppo dell’Infanzia.

Ora Akanksha è al sicuro, come una piccola Mowgli ambiziosa. Perché in lingua Hindi Akanksha questo vuol dire: ambizione. L’ambizione di vivere in faccia alle brutture di un mondo che ti abbandona sulla terra fredda nelle stesse ore in cui un altro Neonato nasce per rendere tutta la terra meno fredda.