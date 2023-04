Neonata trovata morta in un'isola ecologica, arrestata la madre 20enne

Indagini della Avon and Somerset Police sulla povera neonata trovata morta: arrestata la madre, è in ospedale

Era stata trovata ormai priva di vita quella neonata trovata morta in un’isola ecologica ed è stata arrestata la madre 20enne. Orrore nel Regno Unito dove l’indagata avrebbe nascosto la gravidanza per poi abbandonare la piccola. L’accusa è grave: aver nascosto la propria gravidanza dopo che la neonata che portava in grembo è stata trovata senza vita in uno spot di riciclaggio.

Neonata trovata morta, arrestata la madre

Un membro dello staff della stessa Lufton Trading Estate aveva trovato il corpicino a Yeovil, nel Somerset. A quel punto erano stati allertati gli agenti e ieri poco dopo le 14:30, erano scattate le indagini. La Avon and Somerset Police ha ispezionato una proprietà vuota a Yeovil per poi spiegare che le indagini continuano. E l’ispettore investigativo Ben Lavender ha detto: “Non sanno ancora cosa sia successo, è un incidente davvero triste e angosciante. Non sappiamo ancora cosa sia successo e stiamo trattando la morte della bambina come inspiegabile in questo momento, in attesa dei risultati dell’autopsia“. Poi la notizia per cui “è stato necessario arrestare una donna per interrogarla con cautela e con le opportune garanzie legali”.

Fermo anche per un 30enne del luogo

La fermata “riceve un’adeguata assistenza medica. Inviterei le persone a non speculare sulle circostanze di questo tragico evento”. Dal canto suo la Avon and Somerset Police ha confermato al MailOnline che la seconda è la struttura dove è stata fatta la scoperta. In stato di fermo anche un 30enne, parrebbe il padre della piccola.