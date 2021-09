Neonato di 15 giorni positivo al Covid ricoverato in terapia intensiva: la madre non è vaccinata

A Padova una madre non vaccinata partorisce nonostante abbia il covid: il neonato è risultato positivo e versa in condizioni gravi.

L’ospedale di Padova si è visto protagonista di un parto piuttosto insolito: il neonato, nonostante fosse risultato negativo al primo tampone fatto subito dopo la nascita, ha contratto il Covid-19 dopo appena 15 giorni di vita.

Neonato positivo al Covid: le dinamiche del parto

La madre del neonato non era vaccinata ed era risultata positiva al Coronavirus. Nonostante ciò, aveva partorito il piccolo senza intoppi, e inizialmente non vi erano state complicazioni.

Madre e figlio furono anche dimessi ma, il 9 settembre, la donna si è ripresentata in ospedale per i problemi di salute del neonato ed è in questo momento che è arrivata la diagnosi: anche il bambino è risultato infetto al Sars-CoV-2.

Neonato positivo al Covid: come ha contratto il virus

Il bambino è ora ricoverato nel reparto di terapia intesiva pediatrica dell’ospedale di Padova, dove è in continuo monitoramento per via delle gravi condizioni di salute in cui versa.

Secondo gli esperti, il contagio non sarebbe avvenuto mediante allattamento – le indicazioni guida non lo vietano alle madri positive – quanto più per il costante contatto ravvicinato tra la donna e il neonato.

Non si tratta del primo caso di donne incinta che contraggono il covid, poiché molte decidono di non sottoporsi al ciclo vaccinale per paura dei possibili effetti collaterali sulla gravidanza.

A dare l’annuncio della critica notizia è stato lo stesso presidente della regione Veneto, Luca Zaia, che ha così commentato l’accaduto: