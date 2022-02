Neonato in pericolo di vita: trasporto d’urgenza con elicottero dell’Aeronautica Militare

Il neonato in pericolo di vita è stato elitrasportato per poter usufruire di cure idonee successivamente ad una grave patologia neonatale

Un neonato – di un solo giorno – in pericolo di vita è stato elitrasportato dall’Ospedale di Agrigento all’Ospedale di Taormina. Tale trasporto è stato effettuato nella mattinata del 14 febbraio da un equipaggio dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search And Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare – per consentire al bambino di usufruire delle cure necessarie a seguito di una grave patologia neonatale.

Neonato in pericolo di vita: l’ordine di missione

L’equipaggio – in prontezza d’allarme con elicottero HH-139B – ha ricevuto l’ordine di missione dalla Sala Operativa del R.C.C. (Rescue Coordination Center) del Comando Operazioni Aerospaziali, il reparto dell’Aeronautica Militare che si occupa e coordina questo tipo di attività sull’intero territorio nazionale.

Neonato in pericolo di vita: il decollo e il recupero

L’elicottero – poco dopo le 8:00 – si è alzato in volo dall’aeroporto di Trapani-Birgi ed ha effettuato rotta verso l’Ospedale di Agrigento. Una volta atterrati all’Ospedale di Agrigento, i medici e gli infermieri hanno attuato le necessarie procedure per assicurare il neonato a bordo della barella dell’elicottero.

Neonato in pericolo di vita: la destinazione finale

Successivamente, l’aeromobile si è alzato in volo per far rotta verso l’Ospedale di Taormina, dove sono arrivati poco prima delle 11:00. Al termine di questo trasporto sanitario d’urgenza l’elicottero ha fatto rientro alla Base aerea di Trapani-Birgi, dove ha ripreso il servizio S.A.R. nazionale.