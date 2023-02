Lo scorso 30 gennaio una donna di 30 anni ha perso il suo bambino appena nato per essersi addormentata sul suo corpicino dopo due giorni di insonnia.

Il neonato è morto presso l’ospedale Pertini di Roma. La giovane mamma ha presentato una denuncia contro la struttura, dichiarando: “Ero distrutta per la stanchezza del lungo travaglio e ho chiesto consiglio a medici e infermieri: mio figlio piangeva spesso e io non sapevo come fare, come calmarlo. Mi è stato suggerito dal personale di turno che, se il bambino avesse pianto, sarebbe stato opportuno tenerlo a letto con me”. L’esposto è stato presentato in Procura lo scorso 9 febbraio.

Nel documento viene precisato: “Il consiglio, abbinato alla pregressa stanchezza, ha posto mio figlio di fronte ad un rischio che si è purtroppo concretizzato”. L’accusa è di omicidio colposo, ma per ora non ci sarebbero indagati.

Neonato morto al Pertini: la madre parla di un episodio “spiacevole”

Nell’esposto la donna riporta un episodio definito da lei “spiacevole”. Cinque giorni dopo la morte del piccolo, la 30enne avrebbe ricevuto una chiamata dall’ospedale, durante cui le sarebbe stato chiesto come mai non avesse portato il bambino a una visita di controllo.

Sarebbe stata inoltre rimproverata.

Una telefonata “sconcertante”

La madre del bambino morto ha definito la telefonata ricevuta dall’ospedale “sconcertante” in quanto il personale non avrebbe avuto la delicatezza “necessaria per gestire la vicenda”. Come informa il Corriere della sera, la donna ha poi ricevuto una e-mail di scuse, a nome di tutto il personale, da parte della dottoressa Camilla Gizzi.