Neonato morto in ospedale a Trento poco dopo il parto: disposta l'autopsia

Tragedia in sala parto con un neonato morto in ospedale a Trento poco dopo il parto: il peggioramento del bambino è stato immediato e irreversibile

Un neonato è morto in ospedale a Trento poco dopo il parto e sulla salma è stata disposta l’autopsia, purtroppo il piccolo è spirato all’ospedale di Cles nella Val di Non nella serata del 15 novembre per cause che sono al vaglio della magistratura e di una indagine sanitaria interna.

I media parlano di una gravidanza regolare della madre e lo stesso Massimo Soffiati, direttore del dipartimento pediatrico dell’Apss, ha spiegato al Dolomiti che “era tutto nella normalità”.

Neonato morto in ospedale a Trento

Ma allora perché il neonato non ce l’ha fatta dopo un peggioramento graduale ma inesorabile dopo la nascita alle 22? Soffiati ha detto: “È stato subito necessario procedere con manovre rianimatorie senza che prima ci fosse stato qualche preavviso di problemi.

Non è raro che a volte un bambino alla nascita abbia bisogno di un supporto delle funzioni vitali”. E ancora: “Sono state prestate dal personale presente in sala parto secondo le modalità e le tempistiche adeguate con l’attivazione immediata del pediatra e del rianimatore i quali giunti in sala parto hanno continuato le manovre rianimatorie”.

L’equipe che è intervenuta e le indagini

Lo storico della tragedia dice che medico, rianimatore e pediatra hanno tentato di rianimare il piccolo anche con l’aiuto di un sopraggiunto neonatologo arrivato da Trento in ambulanza.

Tutto vano. Soffiati, citato da Fanpage, ha spiegato ancora: “Le condizioni del bambino sono andate via via peggiorando e pochi minuti dopo mezzanotte è stato constatato il decesso per la non risposta alle manovre”. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia e la stessa azienda sanitaria ha avviato azioni conoscitive ufficiali.