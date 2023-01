Neopatentato si schianta contro tre auto da ubriaco: patente ritirata dopo neanche un giorno

Il giovane protagonista di questa storia è un 25enne filippino che si è visto ritirare la patente dopo nemmeno 24 ore dal sui conseguimento.

Il ragazzo, infatti, si è messo alla guida ubriaco e ha causato un incidente che ha coinvolto altre tre automobili oltre alla sua.

Reggio Calabria, neopatentato si ubriaca e fa un incidente

Il ragazzo di nazionalità filippina, ma residente a Reggio Calabria, aveva appena ricevuto la patente dopo aver superato l’esame di guida quando, forse per festeggiare il risultato, si è messo al volante ubriaco. Il 25enne, però, si è andato a schiantare contro altre tre automobili, causando un pericoloso incidente.

Patente ritirata il primo giorno

Quando i poliziotti hanno raggiunto il luogo del sinistro hanno sottoposto il giovane al test dell’etilometro e il risultato non ha lasciato dubbi. Il 25enne aveva bevuto quattro volte oltre il limite consentito. Gli agenti non hanno potuto fare altro: la pantente del ragazzo è stata ritirata dopo nemmeno 24 ore da quando gli era stata consegnata. Il conducente, inoltre, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per aver causato incidente stradale in stato di ebbrezza.