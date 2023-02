Neos: diversifichiamo con la musica, in tour con Laura Pausini

Neos: diversifichiamo con la musica, in tour con Laura Pausini

Neos: diversifichiamo con la musica, in tour con Laura Pausini

Milano, 16 feb. (askanews) – “Quello che stiamo cercando di fare è ampliare gli orizzonti, sia cercando nuove opportunità per diversificare fatturato e volumi, ma ampliando anche dal punti di vista del segmento, cercando Din creare un nostro posizionamento sugli eventi, sportivi, ma non solo”. Lo ha detto ad askanews Aldo Sarnataro, direttore commerciale di Neos, la compagnia aerea del Gruppo Alpitour, che abbiamo incontrato alla Bit in Fiera Milano.

“Leisure – ha aggiunto – vuol dire svago ed emozioni e il collante più forte in questo senso è la musica.

Neos è partner di Radio Italia e dopo Eros Ramazzotti si appresta a un’ulteriore sfida: Laura Pausini ha scelto Neos come partner ufficiale per festeggiare i suoi 30 anni di carriera e con un 787 dedicato seguiremo concerti a New York, a Madrid e a Milano nell’arco di 24 ore”.