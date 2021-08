India, ponte crolla in autostrada: veicoli bloccati tra le macerie

In India, il ponte di un'autostrada è crollato per il maltempo, causando il blocco del transito. Intanto, si tenta di recuperare i veicoli dalle macerie.

In India, il ponte di un’autostrada ha improvvisamente ceduto causando la sospensione del transito e bloccando un numero considerevole di veicoli tra le macerie.

India, ponte crolla in autostrada: il ruolo del maltempo

L’ondata di maltempo che, nel corso degli ultimi giorni, si è abbattuta sull’India è stata caratterizzata da violente piogge incessanti che hanno generato danni entro i confini del Paese.

In questo contesto, infatti, si inserisce il crollo di un tratto del ponte che fa parte dell’autostrada Dehradun-Rishikes, situato in prossimità di Ranipokhari, nella regione dell’Uttarakhand.

Sulla base delle informazioni sinora trapelate, è stato spiegato che il corso d’acqua che scorre al di sotto del ponte si è ingrossato a causa dei temporali, dando origine alla frana delle pareti del cavalcavia, intorno alle ore 12:00 di venerdì 27 agosto.

Alcuni testimoni oculari e svariati funzionari, inoltre, hanno riferito che molti veicoli stavano transitando lungo il ponte nel momento in cui è avvenuto l’incidente. Si teme, quindi, che parte di essi possa essere stata trascinata via dalla corrente del corso d’acqua.

India, ponte crolla in autostrada: l’’intervento della polizia

Commentando l’accaduto, la polizia ha ribadito che la zona era stata contrassegnata dalla presenza di violenti temporali a partire dalla giornata di giovedì 26.

In particolare, l’ufficiale della stazione di polizia Jitendra Chauhan ha dichiarato: “L’acqua è aumentata improvvisamente nel rigagnolo e ha iniziato a colpire il cavalcavia su entrambi i lati che è, poi, rapidamente è crollato. L’acqua aveva anche causato gravi danni nella località e ora abbiamo posizionato i nostri uomini per sospendere il traffico in corrispondenza del tratto stradale interessato dal sinistro”.

Video: Several vehicles fall into river after a bridge collapses near Ranikhopri on Dehradun-Rishikesh route. #Uttarakhand pic.twitter.com/kqxTwIgpVk — TOI Cities (@TOICitiesNews) August 27, 2021

India, ponte crolla in autostrada: veicoli bloccati tra le macerie

Il ponte di Ranipokhari, insieme all’autostrada Dehradun-Rishikesh rende possibile il collegamento della capitale del Paese con Rishikesh, raggiungibile attraverso l’aeroporto di Jolly Grant e Doiwala, e consente anche di raggiungere il Nepal. Tuttavia, dopo la caduta del cavalcavia, la polizia ha deviato il traffico e ha chiesto ai viaggiatori di utilizzare un percorso alternativo per raggiungere le rispettive destinazioni, invitando le persone a percorrere “Nepali Farm route”.

Intanto, un gruppo di funzionari di alto livello del distretto e il magistrato del distretto di Dehradun si sono recati sul luogo dell’incidente e stanno lavorando per il recupero e il salvataggio dei veicoli incastrati sotto le materie.

Uno dei funzionari presenti sul posto, infatti, ha riferito: “La polizia e la SDRF sono sul posto e i veicoli bloccati sul cavalcavia sono stati portati in luoghi più sicuri. Tuttavia, poiché il flusso del fiume è ancora alto, stiamo affrontando delle difficoltà.

Inoltre, si sta cercando si capire se qualcuno di conducenti possa essere riuscito a salvarsi dopo il crollo del cavalcavia “.