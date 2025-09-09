Nepal, dopo le violenti proteste sbloccato l'accesso ai social media

Roma, 9 set. (askanews) – Dopo le manifestazioni e le proteste, sfociate in disordini con le forze dell’ordine, con almeno 19 persone morte e decine di feriti, il governo nepalese ha deciso di revocare il blocco di oltre 20 social network, tra cui Facebook, Instagram, X e YouTube.

Il primo ministro nepalese Khadga Prasad Sharma Oli, in una lettera pubblicata durante la notte, dopo una riunione di gabinetto d’emergenza in cui il ministro degli Interni si è dimesso, ha dichiarato di essere “profondamente rattristato” per le morti.

“Il governo non era favorevole a fermare l’uso dei social media e garantirà un ambiente favorevole al loro utilizzo”, ha scritto, ordinando a una commissione d’inchiesta di indagare sulla violenza.

“Il governo ha sbloccato l’accesso ai social media per salvare la poltrona – ha denunciato uno studente 21enne – è chiaro che avevano bloccato le piattaforme per nascondere la verità, per tenere al sicuro i loro segreti” ha aggiunto, parlando di corruzione. Come lui, molti altri nepalesi scesi in piazza.

Le autorità avevano giustificato il blocco delle piattaforme social per contrastare abusi come fake news e frodi, sostenendo che non si erano registrate presso gli organi statali.