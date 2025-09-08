Nepal, esplode la protesta contro il blocco social: almeno 16 morti

Kathmandu (Nepal), 8 set. (askanews) – Esplode la protesta in Nepal dopo il blocco di diverse piattaforme social, tra cui Facebook, X, YouTube, deciso dal governo negli ultimi giorni.

Almeno 16 persone sono state uccise e un centinaio sono rimaste ferite nella capitale Kathmandu, quando la polizia ha cercato di disperdere una manifestazione.

“Sedici persone sono purtroppo decedute secondo un conteggio effettuato dagli ospedali.

Un centinaio di altre sono state ricoverate, tra cui alcuni poliziotti”, ha dichiarato alla France presse il portavoce della polizia Shekhar Khanal.

Il governo del primo ministro KP Sharma Oli doveva riunirsi in seduta straordinaria in serata per fare il punto della situazione. Le forze dell’ordine sono intervenute quando una folla di diverse migliaia di persone si è avvicinata al Parlamento, di cui avevano bloccato l’accesso, in particolare con del filo spinato.

Alcuni manifestanti hanno quindi cercato di superare il cordone di sicurezza istituito dalla polizia e gli agenti sono intervenuti. Secondo testimonianze anonime pubblicate dai media locali, la polizia ha sparato proiettili veri sulla folla per contenerla.

Nei giorni scorsi il Ministero delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione ha ordinato all’autorità per le

telecomunicazioni di disattivare l’accesso alle piattaforme che non si sono registrate presso di esso entro i termini previsti. Il governo ha preso il provvedimento nei confronti di 26 social network, tra cui ci sono quelli più usati dai giovani, così come da molti nepalesi anche per gestire le loro attività. La protesta però ha preso di mira anche la corruzione del governo. Dal blocco social in poi, sulle piattaforme ancora in funzione, come Tik Tok, hanno iniziato a circolare diversi video che mettono in discussione la vita lussuosa dei figli dei politici.