Nepal: quasi 200 morti per inondazioni e frane

Katmandu, 30 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – È salito a quasi 200 il bilancio delle vittime delle inondazioni e delle frane causate dalle intense piogge che da giorni colpiscono il Nepal, come confermato dalle autorità, che stimano a circa un centinaio il numero totale dei feriti. La polizia nepalese ha fatto sapere che ad oggi sono stati confermati 193 morti e 96 feriti, di cui 31 dispersi, quindi non è da escludere che il bilancio delle vittime aumenti nelle prossime ore. Inoltre, secondo il quotidiano 'The Kathmandu Post', sono state salvate più di 3.700 persone.