Nepal: rilasciato su cauzione il professore bresciano Ronchi

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – Fonti della Farnesina hanno confermato all'Adnkronos la liberazione su cauzione, oggi, di Tiziano Ronchi, il professore bresciano dell'Accademia Santa Giulia arrestato il 5 marzo scorso dalla polizia nepalese con l'accusa di aver sottratto un reperto nel tempio Bakhtapur.

"Ronchi sta bene ed è assistito dal Console Generale, che si trova da ieri di nuovo a Katmandu. Siamo in costante contatto con la famiglia", riferiscono le fonti, aggiungendo di "non poter prevedere, al momento, tempistiche circa il processo, né, conseguentemente, riguardo il rientro in patria".