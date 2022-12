Nessun dialogo con Kiev, Lavrov boccia la formula di pace di Zelensky: “È un’illusione”

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha spinto in toto la “formula di pace” proposta dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, bollandola come “un’illusione” agognata dal leader di Kiev.

Nessun dialogo con Kiev, Lavrov boccia la formula di pace di Zelensky

Il primo anniversario dell’operazione militare speciale avviata dalla Russia in l’Ucraina si fa sempre più vicino. Ma il tema della pace tra le due Nazioni sembra ormai sparito dai radar, fatta eccezione per qualche sporadico accenno che salta fuori di tanto in tanto per poi riprecipitare nell’oblio.

Sulla questione, del resto, Mosca ha ancora una volta dimostrato di avere le idee estremamente chiare.

A questo proposito, è intervenuto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov che, durante un’intervista rilasciata a Ria Novosti, ha dichiarato che il Cremlino non ha intenzione di avviare alcuna discussione sulla “formula di pace” proposta dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. In questa circostanza, Lavrov ha anche sottolineato che Kiev non è pronta al dialogo.

Le parole del ministro degli Esteri russo

“È evidente che Kiev non è pronta al dialogo”, ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, secondo quanto riportato da Ria Novosti.

“Zelensky accarezza l’illusione di ottenere, con l’aiuto dell’Occidente, il ritiro delle nostre truppe dal territorio russo del Donbass, Crimea, Zaporozhzhia e Kherson, il pagamento delle riparazioni da parte della Russia e tribunali internazionali e simili”, ha aggiunto.

Infine, per fugare una volta e per tutte ogni sorta di dubbio, Lavrov ha blindato ogni possibile canale di comunicazione con l’Ucraina. “Naturalmente, non ci sarà nessun colloquio a tali condizioni“, ha detto.