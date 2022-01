Nessuno rimanga indietro, nasce lo sportello per chi promuove lo sport

Roma, 13 gen. – (Adnkronos) – Al via un grande progetto dedicato allo sviluppo di un servizio di supporto fiscale-legale-amministrativo attraverso uno sportello a servizio degli sportivi, dei dirigenti e dei rappresentati di Associazioni e Società sportive Dilettantistiche. Promosso da Sport e Salute, lo “Sportello dello Sportivo”, con la partecipazione attiva di Asi, Asc, Endas, Msp e Opes, offrirà un servizio completo di assistenza e consulenza del lavoro, giuridica, legale, fiscale, previdenziale completamente gratuita almeno fino al termine dell'emergenza sanitaria Covid-19, a soci e dirigenti di Società e associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate alla rete dei soggetti proponenti e non solo.

Lo scopo principale è quello di contribuire, in un periodo storico particolarmente difficile per lo Sport e per le stesse Società/Associazioni, ad un innalzamento delle competenze gestionali che, di conseguenza, migliorino la qualità delle stesse con un indiretto vantaggio anche per la proposta sportiva sul territorio. Poi, fornire a tutti gli interessati (dirigenti, soci, atleti e chiunque operi a vario titolo nel mondo dello Sport) strumenti e conoscenze utili e necessarie sia all’attività istituzionale che gestionale di nuove Asd/Ssd, oltre che un continuo aggiornamento sugli aspetti amministrativi, fiscali e di management.

Ed infine, individuare e suggerire le migliori “buone pratiche” promosse dalle Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche ed incentivare la loro replicabilità nei singoli contesti.

In prima battuta, per il 2022, lo Sportello dello Sportivo conta di raggiungere 1.500 tra dirigenti, soci, lavoratori di ASD/SSD, attivare oltre 50 Touch point sul territorio nazionale, raggiungere almeno 300 ASD/SSD tramite piattaforma, newsletter e altri strumenti, realizzare video esplicativi riferiti alle tematiche del progetto.

e sportellodellosportivo@gmail.com il sito e la mail di riferimento.