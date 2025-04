Nesting Room, così ABK e Moooi si presentano con nuova sinergia

Milano, 10 apr. (askanews) – Una nuova sinergia pronta a innovare il settore. ABK Group e Moooi Ceramic Surfaces si stringono la mano, certificando la collaborazione con Nesting Room, un’installazione outdoor immersiva. Un manifesto plastico dell’unione di intenti delle due realtà. Abbiamo parlato con Robin Bevers, CEO Moooi:

“Moooi è un brand di lifestyle e vogliamo raggiungere il nostro pubblico con un percorso preciso. Tappeti, carta da parati, illuminazione. Ci mancava però la ceramica e da tempo volevamo entrare in questo contesto perché pensavamo che si addicesse molto a quello che siamo. Volevamo la qualità massima: nella distribuzione, nelle materie prime, nel senso del marketing. Con tutte le persone di ABK Group è stato chiaro sin da subito che condividevamo gli stessi valori. Abbiamo sentito che questa era l’azienda con cui volevamo lavorare e abbiamo percepito una affinità pazzesca. Il futuro è fare business insieme, far sì che sempre più persone conoscano Moooi. E lavorare sempre con amore”.

Il Fuorisalone come occasione per toccare le altre novità, come la sinergia con Paola Navone OTTO Studio a dare vita al concept Tintoria Ceramica o il nuovissimo corner Versace Ceramics per il mondo luxury. Il tutto a orbitare intorno ai pattern e ai motivi caratteristici di Moooi. Abbiamo parlato con Cristian Nizzoli, Responsabile Marketing ABK Group:

“In maniera sorprendente, nel contesto urbano della città vediamo sorgere questo giardino, questo luogo di relax, di benessere dove le superfici ispirate alla natura e realizzate grazie al design team di Mooi prendono vita e dove viene espressa l’ispirazione di questo progetto”.

Nesting Room è l’opera che sintetizza i concetti. Elementi dinamici ispirati alle impronte lasciate sulla sabbia dall’originale struzzo Reiki Rhea, forme creative sulla scia dello sguardo magnetico del gufo Hypnotic Owl. Un’unione unica tra design e natura. È poi intervenuto Arjen Stege, Marketing Manager Moooi:

“Il valore più importante che condividiamo è la voglia di essere unici e originali. Creare qualcosa di mai visto sul mercato. Questo vuol dire lavorare nel design. Nessuno vuole copiare o ispirarsi ad altri. Vogliamo essere eclettici, spingerci oltre i limiti. E abbiamo trovato in ABK Group l’interlocutore perfetto, che condivide la nostra visione. C’è una chimica naturale tra di noi, che abbiamo voluto mostrare con Nesting Room. Un omaggio alla natura e agli animali: in questo posto puoi trovare relax, libertà, essere te stesso senza limiti. Valori importanti, che condividiamo in toto con ABK Group”.

ABK Group e Moooi si fanno portatori di un messaggio fortissimo. Fondendo idee e stili, estetica e tecnica. E il risultato è una eccellenza di livello mondiale.