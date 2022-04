Nestlé Italia quest’anno premia più di 3mila dipendenti con oltre 2.500 euro

Roma, 6 apr. (Adnkronos/Labitalia) – Il Gruppo Nestlé in Italia corrisponde un premio a partire da 2.500 euro a oltre 3mila delle persone che lavorano per le sedi e le fabbriche dell’azienda nel nostro Paese. Si tratta del bonus più alto di sempre, che l’azienda, in accordo con le organizzazioni sindacali, ha deciso di riconoscere ai suoi collaboratori per i risultati raggiunti in un anno sfidante e in continua evoluzione, che sta ridisegnando il modo di lavorare di ognuno.

“Le persone sono il motore della nostra azienda e questo premio certifica i risultati raggiunti grazie all’impegno, alla dedizione e alla professionalità dei nostri collaboratori e collaboratrici. Siamo fieri di come le nostre persone abbiano saputo affrontare con responsabilità e flessibilità questi due anni decisamente complessi, guardando al presente e al futuro con la consapevolezza che i risultati migliori si possano raggiungere solo unendo le forze e lavorando insieme”, ha dichiarato Marco Travaglia, presidente e amministratore delegato del Gruppo Nestlé Italia e Malta.