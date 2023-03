Home > Askanews > Netanyahu a Berlino: critiche su giustizia grottesche Netanyahu a Berlino: critiche su giustizia grottesche

Berlino, 16 mar. (askanews) – La contestata riforma della giustizia israeliana ha dominato la visita del premier israeliano Benjamin Netaniahu in Germania. “Sono considerato al centro di un potentato che sta abolendo la democrazia: non ha senso, non ci vorrà molto per realizzare che questo è assurdo e grottesco”, ha detto durante la conferenza stampa. Una questione riguardo alla quale lo stesso Scholz ha detto di essere preoccupato. “Il primo ministro mi ha informato della riforma che il suo governo sta pianificando e che sta causando discussioni controverse in Israele. Come partner democratici e amici intimi di Israele, stiamo seguendo questo dibattito molto da vicino e, non lo nascondo, con grande preoccupazione.”

Berlino, 16 mar. (askanews) - La contestata riforma della giustizia israeliana ha dominato la visita del premier israeliano Benjamin Netaniahu in Germania. "Sono considerato al centro di un potentato che sta abolendo la democrazia: non ha senso, non ci vorrà molto per realizzare che questo è as...