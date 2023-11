Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha annunciato che l’esercito manterrà il controllo nella Striscia di Gaza anche dopo la fine della guerra. Le affermazioni del leader si discostano dalle posizioni degli Stati Uniti d’America che, solo pochi giorni fa, avevano ribadito che, concluso il conflitto, non avrebbero sostenuto la rioccupazione di Israele della Striscia e che Gaza sarebbe rimasta ai palestinesi.

Netanyahu: “A fine guerra l’esercito manterrà il controllo di Gaza”

“L’esercito continuerà a mantenere il controllo su Gaza anche dopo la guerra. Non ci affideremo a forze internazionali”. A dichiararlo è stato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a margine di un incontro che si è tenuto in presenza dei capi delle comunità israeliane a ridosso della Striscia. Le parole di Netanyahu sono state riportate dai media locali.

Nel corso della riunione, il premier ha anche sottolineato che Israele “non accetterà un cessate il fuoco“. Da giorni, del resto, il Governo israeliano continua a mettere in chiaro che nessun cessate il fuoco verrà concesso fino a quando tutti gli ostaggi portati a Gaza dai miliziani di Hamas in occasione dell’attacco dello scorso 7 ottobre non saranno liberati.

Superati gli 11mila morti nella Striscia

Intanto, mentre la guerra tra Israele e Hamas procede a ritmo serrato e senza esclusione di colpi, il Ministero della Sanitàcontrollato dall’organizzazione fondamentalista ha reso noto un nuovo bilancio delle vittime a Gaza.

Stando a quanto asserito dal Ministero, le vittime nella Striscia da quando Israele ha cominciato a bombardare il territorio palestinese dopo l’assalto del 7 ottobre organizzato dai membri di Hamas ha raggiunto gli 11.078 morti.