Roma, 10 mar. (askanews) – Il primo ministro dello Stato di Israele, Benjamin Netanyahu, in visita ufficiale da giovedì a Roma, partecipa a un Forum economico con le imprese italiane. Nelle immagini mentre stringe la mano al ministro per lo Sviluppo economico e il Made in Italy Adolfo Urso. Netanyau alle 13.30 sarà a Palazzo Chigi per un pranzo di lavoro con la premier Giorgia Meloni.

