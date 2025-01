Netanyahu a Trump: il meglio della nostra alleanza deve ancora venire

Gerusalemme, 20 gen. (askanews) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu invia le sue congratulazioni al presidente americano Donald Trump auspicando una fruttuosa collaborazione: “A nome del popolo di Israele voglio anche ringraziarla per i suoi sforzi er liberare gli ostaggi israeliani. Aspetto con ansia di lavorare con lei per far tornare a casa di altri ostaggi, per distruggere le capacità militari di Hamas e mettere fine al suo dominio politico a Gaza, e per garantire che Gaza non sia mai più una minaccia per Israele. Sono sicuro signor Presidente che sotto la sua leadership i giorni migliori della nostra alleanza devono ancora venire. Sono fiducioso che completeremo la sconfitta dell’asse terrorista dell’Iran e avviare una nuova era di pace e prosperità per la regione” ha detto Netanyahu in un videomessaggio registrato.