Gerusalemme, 19 dic. (askanews) – Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha avvertito i ribelli Houthi dello Yemen che “chiunque colpisca Israele pagherà un prezzo molto alto”. “Dopo Hamas, Hezbollah e il regime di Assad in Siria, gli Houthi sono praticamente l’ultimo braccio dell’asse del male iraniano” ha detto in un video, dopo che lo Stato ebraico ha lanciato attacchi nello Yemen in risposta a un nuovo raid missilistico del gruppo armato.