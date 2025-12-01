Netanyahu arriva in tribunale, accolto fra le proteste

Milano, 1 dic. (askanews) – Benjamin Netanyahu è arrivato in tribunale a Tel Aviv, dove è sotto processo per accuse di corruzione. Ad aspettarlo all’esterno del tribunale i manifestanti che intonavano slogan dopo che il primo ministro israeliano ha annunciato domenica di aver presentato una richiesta di grazia al Presidente israeliano Isaac Herzog. Netanyahu ha affermato che i casi di lunga data stanno lacerando il Paese e non ha ammesso la sua colpevolezza.

“Siamo venuti qui quasi una volta a settimana durante il processo a Benjamin Netanyahu per assicurarci che il processo continuasse, a esprimere il nostro sgomento, soprattutto oggi dopo che Bibi Netanyahu, senza dichiararsi colpevole, senza assumersi la responsabilità, ha chiesto la grazia a Herzog, cosa che riteniamo inaccettabile. In Israele c’è ancora la legge e va bene così, lasciatelo confessare i suoi crimini, lasciatelo dichiarare la sua colpa e responsabilità, e poi chiedere la grazia”, ha dichiarato la manifestante Ilana Barzilay.