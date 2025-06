Netanyahu: avanti fino in fondo contro il nucleare con o senza Trump

Milano, 20 giu. (askanews) – Decollano i caccia israeliani in missione verso gli obiettivi a Teheran, mentre in Israele bruciano i palazzi di Be’er Sheva, colpiti dai missili iraniani. Non si ferma la guerra tra Israele e Iran e gli annunci di Benjamin Netanyahu non vanno proprio nella direzione dei negoziati: il premier israeliano si dice pronto ad andare fino in fondo per annientare il nucleare iraniano, con o senza il sostegno militare diretto di Trump.

“Ho deciso che raggiungeremo tutti i nostri obiettivi, tutti i loro impianti nucleari iraniani , abbiamo il potere per farlo, ma spetta al Presidente Trump decidere se aderire o meno”, ha detto Netanyahu in una intervista all’emittente pubblica Kan 11. “Lui farà ciò che è bene per gli Stati Uniti, e io farò ciò che è bene per lo Stato di Israele. E, come si dice, ogni aiuto è benvenuto”. “Abbiamo già distrutto più della metà dei loro lanciatori, e loro ne hanno un numero limitato – ha sottolineato – e man mano che il numero di lanciamissili iraniani diminuisce, diminuisce anche il numero di missili contro Israele .

“Stiamo cambiando – e l’ho detto il secondo giorno della guerra di Gaza – ho detto che stiamo cambiando il volto del Medio Oriente. E ora lo ripeto a voi e anche ai nostri telespettatori”.

Rispetto alla possibilità che Israele elimini fisicamente l’ayatollah Ali Khamenei, la cosiddetta “guida suprema”, a capo della teocrazia iraniana, Netanyahu ha risposto:

“Ho dato disposizioni affinché nessuno goda dell’immunità in Iran. Oltre a questo, non ritengo sia appropriato o necessario aggiungere altro. Credo che si debba lasciare che le azioni parlino molto più delle parole”, ha concluso Netanyahu.