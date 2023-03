Home > Askanews > Netanyahu: collaborazione con Italia per risorse idriche e gas Netanyahu: collaborazione con Italia per risorse idriche e gas

Roma, 10 mar. (askanews) – “Credo ci sia spazio per una enorme collaborazione tra i nostri paesi, sono convinto che si possano fare grandi cose: abbiamo discusso della collaborazione per le risorse idriche, saremmo felici di dare una mano all’Italia, della cooperazione per il gas, abbiamo riserve che stiamo esportando e vorremmo accelerare ulteriormente le esportazioni in Europa attraverso l’Italia. Abbiamo parlato anche della cooperazione nella cybersicurezza e molti altri settori fondamentali”. Lo ha dichiarato il premier israeliano Benjamin Netanyahu, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Vogliamo fare un passo oltre – ha aggiunto – fra pochi mesi vorremmo organizzare un vertice intergovernativo in Israele, che affronterà una decina di argomenti per la cooperazione reciproca, a beneficio di Italia, Israele e dell’Europa”.

