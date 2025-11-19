Netanyahu in Siria per ringraziare le truppe dell'Idf

Milano, 19 nov. (askanews) – Elmetto e giubbotto anti proiettile indosso: Benjamin Netanyahu ha visitato le truppe israeliane nel territorio siriano controllato dall’Idf per ringraziare i militari di stanza nella zona.

“Hanno apprezzato molto la visita”, ha affermato un responsabile dell’ufficio di Netanyahu. “Ci sono soldati lì al loro sesto turno. Hanno detto di voler continuare a mettere in sicurezza tutti i confini”, ha aggiunto.

Anche il ministro della Difesa Israel Katz, il ministro degli Esteri Gideon Saar, il capo di Stato Maggiore dell’Idf, generale Eyal Zamir, e il capo dello Shin Bet David Zini si sono uniti a Netanyahu per la visita alla base Idf.