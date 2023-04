Netanyahu: "Israele sotto attacco, Gallant resta alla Difesa"

Roma, 11 apr. (askanews) – “Cittadini d’Israele, il nostro Paese è sotto attacco terroristico”. Lo ha detto il premier israeliano Benjamimn Netanyahu, in conferenza stampa lunedì, sottolineando che “sotto il precedente governo il numero degli attacchi terroristici è raddoppiato. Noi rimetteremo a posto i danni che abbiamo ereditato”, ha promesso.

“Siamo sempre nel cuore della battaglia, siamo pronti a condurre altre azioni forti su tutti i fronti, se sarà necessario”, ha annunciato.

“Il governo che guido ristabilirà la calma e la sicurezza nel nostro Paese”, ha aggiunto.

Anche per questo Netanyahu ha deciso che il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, “resterà al suo posto e continuerà a lavorare per proteggere i cittadini israeliani”. Gallant era stato licenziato a fine marzo per aver espresso critiche alla contestata riforma della giustizia del premier.

É previsto per oggi il rientro in Italia della salma dell’italiano ucciso nell’attacco terroristico a Tel Aviv, Alessandro Parini.