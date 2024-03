Netanyahu: la posizione Usa all'Onu ha incoraggiato Hamas

Milano, 27 mar. (askanews) – “La decisione americana al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha incoraggiato Hamas ad adottare una linea dura”, ha affermato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante il suo incontro con il senatore americano Rick Scott a Gerusalemme. “Penso che l’aspetto negativo della decisione degli Stati Uniti al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sia stato che ha incoraggiato Hamas ad adottare una linea dura e a credere che la pressione internazionale impedirà a Israele di riportare a casa gli ostaggi e distruggere Hamas. E quindi, la mia decisione di non inviare la delegazione a Washington in seguito a quella risoluzione è stato un messaggio rivolto a Hamas, in primo luogo a Hamas: “Non scommettere su queste pressioni. Non funzionerà”. Spero che abbiano ricevuto il messaggio.”