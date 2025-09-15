Netanyahu: la visita di Rubio segnala che gli Usa stanno con Israele

Gerusalemme, 15 set. (askanews) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu afferma che la visita del segretario di Stato americano Marco Rubio è un “chiaro messaggio” che gli Stati Uniti stanno con Israele. Rubio è a Gerusalemme dove ieri ha visitato il muro del pianto assieme al premier israeliano in prima battuta per esaminare le conseguenze dell’attacco di Israele al Qatar, rivolto ai leader di Hamas.

Parlando in conferenza stampa, Netanyahu ha ribadito anche che Trump, il leader che “sta trasformando in meglio il mondo” è “il più grande amico che Israele abbia mai avuto alla Casa Bianca”.