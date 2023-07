Netanyahu presiede riunione del governo, prima apparizione dal malore

Gerusalemme, 17 lug. (askanews) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu presiede la riunione settimanale del suo governo, rinviata a domenica dopo essere stato ricoverato in seguito a una disidratazione nel fine settimana. È la sua prima apparizione da quel malore:

“Vorrei ringraziare prima di tutto i numerosi cittadini e leader del mondo, nonché i leader dell’intero panorama politico israeliano, per la loro preoccupazione e le loro parole d’affetto. Vi ringrazio tutti, sto bene”.

Nethanyahu ha poi condiviso l’intenzione del suo governo di approvare per via legislativa un emendamento “dal carattere ragionevole” basato sullo schema stabilito dal giudice della Corte Suprema Noam Solberg, una misura controversa della riforma della giustizia, e ha commentato le minacce di alcuni militari di riserva di non presentarsi in servizio se il governo proseguirà nel suo progetto di riforma.

“Il rifiuto mette in pericolo la sicurezza di tutti i cittadini israeliani. Il governo non accetterà mai il rifiuto, il governo agirà contro di esso, e adotterà tutte le misure necessarie per garantire la nostra sicurezza e il nostro futuro”.