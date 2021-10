Netflix aumenta i prezzi degli abbonamenti in Italia: tutti i dettagli

A partire dal 2 ottobre 2021, la nota piattaforma Netflix aumenterà i prezzi per gli abbonamenti Standard e Premium: scopriamo cosa cambia

Nessuna buona notizia all’orizzonte per gli amanti e iscritti alla nota piattaforma di streaming Netflix, a partire da sabato 2 ottobre 2021 infatti scattano i rincari per gli abbonamenti dei piani Standard e Premium. Ecco cosa cambierà nello specifico in termini di costi.

Netflix aumenta i prezzi degli abbonamenti in Italia: le nuove tariffe

Entrano in vigore a partire da sabato 2 ottobre 2021 le nuove tariffe per la fruizione degli abbonamenti alla nota piattaforma di streaming Netflix, nuovi rincari riguarderanno nello specifico in Italia gli abbonamenti relativi ai piani Standard e Premium.

La nuova tariffa stabilita per gli abbonamenti di tipo Standard, ossia quelli con possibilità di streaming per due dispositivi in contemporanea e qualità HD, è di €12,99 rispetto ai precedenti €11,99.

Per gli abbonamenti di tipo Premium, ossia quelli con possibilità di connettere quattro dispositivi e visualizzare i contenuti in 4K, la tariffa passa dai €15,99 precedenti alla nuova di €17.99.

Nessun aumento di tariffa sarà invece applicato all’abbonamento Netflix di tipo Base, ossia quello che consente di collegare un solo dispositivo e di visualizzare i contenuti senza HD, per questo piano infatti resta valido il costo precedentemente fissato di €7,99.

Netflix aumenta i prezzi degli abbonamenti in Italia: come viene applicata la maggiorazione?

La maggiorazione delle tariffe degli abbonamenti Netflix in Italia sarà applicata a partire dal 2 ottobre 2021 per i nuovi abbonati, che dunque potranno acquistare i pacchetti Standard e Premium con le nuove tariffe stabilite dall’azienda; per gli utenti Netflix abbonati prima del 2 ottobre 2021, è previsto l’invio di una notifica informativa da parte dell’azienda a partire dal 9 ottobre 2021, trenta giorni prima dell’aumento tariffario.

Netflix aumenta i prezzi degli abbonamenti in Italia: il motivo

Quella degli aumenti delle tariffe degli abbonamenti Premium e Standard di Netflix è una notizia che certamente farà discutere molti utenti della piattaforma streaming, tuttavia l’azienda ha voluto precisare che l’aumento dei prezzi ha una sua motivazione.

Nello specifico secondo quanto riferito dal portavoce dell’azienda, l’aumento servirà ad apportare “miglioramenti sia al catologo di film e show sia alla qualità del servizio”, in buona sostanza gli utenti di Netflix secondo quanto riferito dai vertici aziendali potranno prossimamente contare su un incemento delle opportunità offerte dalla piattaforma.