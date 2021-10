Netflix, aumenti costo abbonamento mensile: quanto si spende

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – Netflix alza da oggi il costo dell'abbonamento mensile, con aumenti che raggiungono il +12,5%. Lo segnala Assoutenti. "La piattaforma Netflix a partire da oggi 2 ottobre aumenterà i prezzi in Italia per il piano standard, che passa da 11,99 euro a 12,99 euro, con un aumento del +8,3%, e quello premium da 15,99 euro a 17,99 euro, con un rincaro del +12,5%", dice il presidente Furio Truzzi.

“Si tratta di incrementi tariffari che Netflix applicherà da oggi a tutti i nuovi abbonati, mentre per gli utenti che hanno già un abbonamento attivo, la notifica dalla variazione di prezzo arriverà dal 9 ottobre'', prosegue Truzzi. ''Una brutta notizia per i consumatori, già alle prese con fortissimi aumenti dei prezzi al dettaglio, con la stangata sulle bollette luce e gas e col caro-benzina, e che determinerà nuovi esborsi in capo alle famiglie”.