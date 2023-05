Stop alla condivisione delle password in Italia, Netflix ha deciso di stroncare alla radice il fenomeno: cosa cambia per gli abbonati?

La piattaforma di streaming Netflix blocca la condivisione delle password in Italia: la decisione, già spesso menzionata dalla società negli ultimi mesi, ha come obiettivo quello di limitare l’uso di un determinato account solo al “nucleo domestico”. Cosa cambia con le nuove regole?

Netflix blocca la condivisione delle password in Italia, la decisione della società

Netflix ha deciso di abbracciare il concetto di “nucleo domestico”. In questo modo, l’utente extra che non vive sotto lo stesso tetto del titolare dell’abbonamento dovrà pagare un costo aggiuntivo di 4,99 euro al mese. Che la società avesse intenzione di modificare la propria strategia era già noto: le ipotesi, tuttavia, si sono infine tramutate in realtà e le modifiche agli abbonamenti sono ormai prossime a diventare ufficiali anche in Italia.

La decisione sullo stop alla condivisione della password presa dal colosso di streaming è stata comunicata da Netflix ai suoi utenti tramite una mail. “L’account Netflix è destinato a un unico nucleo domestico, ovvero a te e a chi vive con te. Tutte le persone che fanno parte del tuo nucleo domestico possono guardare Netflix dove desiderano (a casa, in movimento, in vacanza) e usufruire di nuove funzionalità come Trasferisci profilo e Gestisci accessi e dispositivi”, si legge.

Per quanto riguarda coloro che non fanno parte della “famiglia” o del “nucleo domestico”, ossia chi non vive sotto lo stesso tetto, questo viene considerato come “un utente extra” e, di conseguenza, dovrà pagare un costo aggiuntivo di 4,99 al mese.

Cosa cambia per gli abbonati: la mail inviata dalla piattaforma

La nuova strategia di Netflix mette un punto alla pratica del “password sharing”, molto diffusa in Italia e non solo e, fino a pochi anni fa, caldamente incoraggiata dalla società americana. “A partire da oggi inizieremo a inviare questa email agli abbonati in Italia che condividono l’account Netflix al di fuori del proprio nucleo domestico”, ha aggiunto la piattaforma.

In particolare, per quanto riguarda la mail inviata agli abbonati, si legge quanto segue: “L’account Netflix è destinato a un unico nucleo domestico, ovvero a te e a chi vive con te. Tutte le persone che fanno parte del tuo nucleo domestico possono guardare Netflix dove desiderano (a casa, in movimento, in vacanza) e usufruire di nuove funzionalità come Trasferisci profilo e Gestisci accessi e dispositivi. Siamo consapevoli che sono disponibili numerose opzioni in fatto di intrattenimento. Per questo motivo continuiamo a fare investimenti importanti per offrirti sempre nuovi film e serie TV, in modo che su Netflix ci sia sempre qualcosa per te, in base ai tuoi gusti, ai tuoi stati d’animo, alle tue preferenze linguistiche o alle persone con cui vuoi guardare Netflix”.