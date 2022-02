Netflix e Amazon vincono i Diversity brand award

Milano, 18 feb. (askanews) – Netflix e Amazon hanno vinto la quinta edizione dei Diversity Brand Award 2022, premi alle aziende che traducono il loro impegno sui temi di pluralità e inclusione in azioni concrete.

Ma cosa significa davvero inclusione in aziende, università, istituzioni? Lo ha spiegato Maria Chiara Carrozza, presidente del Consiglio nazionale delle ricerche ed ex ministra dell’Istruzione, che ha partecipato in collegamento all’evento

“Planet-D: a diversity transition”.

“Creare un ambiente aperto che sappia gestire e vivere delle diversità vuol dire superare tutti gli stereotipi, non chiedere niente e aspettare che la persona che si avvicina sia in grado di esprimere se stessa non codificnado come debba esprimere se stessa”

Eppure inclusione e pluralità sono temi ancora non percepiti come urgenti ha spiegato Francesca Vecchioni, presidente di Diversity, no profit Diversity che promuove e organizza l’evento insieme con la società di consulenza strategica Focus MGMT.

“Quando parliamo di diversity e inclusion, quando parliamo di inclusione in fondo stiamo parlando di sostenibilità sociale è una dimensione del benessere delle persone è ciò che fa star bene una intera società, ha a che fare ocn la felicità delle perosone, con l’essere se stesse”.