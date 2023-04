Netflix, entro giugno stop alla condivisione password

Presto potrebbero esserci novità sul fronte Netflix e condivisione delle password tra gli utenti. La società ha già imposto alcuni paletti in quattro Stati, ma a giugno ci dovrebbero essere nuovi blocchi negli Stati Uniti e forse, in Europa.

Netflix, i paletti imposti per le condivisioni delle password

A fine 2022, Netflix annunciava per la prima volta di voler dare uno stop al fenomeno delle condivisioni delle password tra gli utenti. Con il passare dei mesi, la possibilità sembrava ormai accantonata, fino a quanto il colosso dello streaming non ha effettivamente introdotto dei paletti in Nuova Zelanda, Spagna, Portogallo e Canada: una sorta di test per vedere come rispondeva il mercato. Una risposta ritenuta, evidentemente, positiva, dato che Netflix sembra voler riproporre l’idea anche in altri Stati.

La lettera agli azionisti

Nella giornata di ieri, infatti, diverse fonti hanno ripreso una lettera inviata da Netflix agli azionisti, in cui c’è un passaggio che parla di questo tema: “Nel primo trimestre abbiamo introdotto la condivisione a pagamento in 4 Paesi e siamo soddisfatti dei risultati. Stiamo pianificando adesso un’implementazione ampia che coinvolga anche gli Stati Uniti, nel secondo trimestre.” Nella lettera si parla di Stati Uniti, ma si sa, se i paletti verranno imposti nella zona del mondo dove Netflix ha i maggiori guadagni, tutto fa pensare che presto ci potrebbero essere novità anche in Italia e nel resto d’Europa.