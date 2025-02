Netflix investirà 1 miliardo di euro in serie e film in Messico

Città del Messico, 20 feb. (askanews) – Netflix ha dichiarato di voler spendere 1 miliardo di euro in quattro anni per produrre film e serie in Messico. Un annuncio arrivato durante la conferenza stampa quotidiana di Claudia Sheinbaum.

“Ci auguriamo che questo investimento contribuisca a far crescere l’industria audiovisiva, creando posti di lavoro e opportunità in tutto il Paese”, ha detto Ted Sarandos, ceo di Netflix.

L’accordo dà una grande spinta agli sforzi del governo messicano per attrarre investimenti di fronte alle minacce di dazi dell’amministrazione Trump, al momento evitati con una maggiore cooperazione per fermare i flussi di droga.

Dal canto suo Netflix può contare una storia di successi ambientati in Messico, a partire dal film “Roma” di Alfonso Cuaron, vincitore dell’Oscar nel 2018.