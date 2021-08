Netflix, la voce di Kreese in Cobra Kai: “Sacrificio e studio”

Roma, 17 ago. (askanews) – Vincitore nel 2018 del “Premio Vincenzo Crocitti” come “Attore emergente” per il teatro, Andrea Salierno è un attore molto versatile, ma anche un apprezzato doppiatore. Recentemente ha calcato il palco del Teatro della Pergola di Firenze con “Il ritorno di Ulisse in Patria”, diretto dal regista Robert Carsen, e ha prestato la sua voce a Barrett Carnahan, il giovane John Kreese nella terza stagione di “Cobra Kai”, disponibile su Netflix.

“E’ stato un lavoro molto divertente, molto interessante e molto avvincente perché mi approcciavo a un personaggio molto diverso da quelli che in genere doppio”.

Un messaggio per tutti i giovani che vogliono avvicinarsi al mondo del doppiaggio: “Non smettere mai di battere il ferro finché è caldo. È un mestiere molto difficile, l’invito è di imparare da chi è più bravo di noi. Non mollare mai, studiare, e fare tanti sacrifici e rinunce”.