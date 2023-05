Netflix, quando sarà bloccata la condivisione della password in Italia

Sono ormai diversi mesi che Netflix ha annunciato di voler dare un taglio alla condivisione delle password tra gli utenti. La piattaforma di streaming più famosa del mondo ha già attuato il piano in Spagna (perdendo diversi utenti), ma ha deciso di proseguire con la sua nuova policy, estendendola anche negli USA e nel resto d’Europa.

Netflix ha deciso quando bloccare la condivisione della password

Un esponente di Netflix ha raccontato a ‘Sky News‘ che la piattaforma streaming bloccherà presto la condivisione della password anche oltre la Spagna: “Per implementare questi cambiamenti, abbiamo spostato i tempi dell’ampio lancio dalla fine del primo trimestre al secondo trimestre. Avremmo potuto lanciare tutto nel primo trimestre ma abbiamo trovato nuove opportunità per migliorare l’esperienza per i membri.” Ben presto, dunque, anche in Italia l’uso dello stesso abbonamento Netflix da parte di più utenti sarà limitato solo a chi fa parte del medesimo nucleo famigliare.

I numeri di Netflix: cosa è successo in Spagna

In questi primi tre mesi del 2023, Netflix ha attivato il blocco, oltre alla Spagna anche al Portogallo, Canada e Nuova Zelanda. In tutti questi Paesi, l’introduzione della nuova politica ha comportato una perdita di utenti per la piattaforma. Secondo l’analisi della società Kantar, solo in Spagna Netflix ha dovuto rinunciare a circa un milione di persone. Inoltre, il 10% degli utenti ha già fatto sapere di non essere intenzionato a rinnovare l’abbonamento per i prossimi mesi.