Netrebko torna in scena a Parigi, ovazione per la soprano russa

Roma, 26 mag. (askanews) – Torna in scena in una capitale occidentale per la prima volta dall’inizio della guerra in Ucraina: Anna Netrebko è stata accolta da un’ovazione alla Philharmonie di Parigi. Il pubblico le ha riservato applausi calorosissimi e grida di “brava” all’ingresso in scena.

La grande soprano russa ha interpretato brani di Rachmaninov, Debussy e Cajikovsji in un recital, avvolta da un abito bianco e nero.

Netrebko è stata fra i primi artisti russi criticati per non aver condannato – o non con sufficiente vigore – l’invasione dell’Ucraina, anche perché ha partecipato negli anni passati ad eventi organizzati in favore dei separatisti del Donbass.

Il Metropolitan di New York l’ha tolta dal cartellone. A fine marzo Netrebko ha condannato l’invasione ed è stata sospesa anche dagli spettacoli in patria. La diplomazia della musica si è messa in moto: l’artista canterà anche questa estate all’Arena di Verona.

Altri grandi artisti russi come il direttore Valery Gergiev – sostenitore esplicito di Putin – continuano a non essere ammessi nei teatri occidentali.