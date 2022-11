Manule Neuer, portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca, ha ricevuto una diagnosi di tumore della pelle: l’annuncio su Instagram.

Il portiere tedesco Manuel Neuer ha rivelato con un post su Instagram di essere affetto da un tumore della pelle e di essere già stato operato tre volte.

Neuer ha un tumore della pelle: “Mi sono già operato tre volte”

Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco e della nazionale di calcio tedesca, ha ricevuto una diagnosi di cancro. La notizia è stata rivelata dallo stesso calciatore, Campione del Mondo nel 2014, tramite un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale.

“Mi sono già operato tre volte”, ha scritto Neuer. Nel mese di ottobre, il portiere si era temporaneamente allontanato dal campo da calcio per un problema alla spalla. Le sue condizioni di salute, tuttavia, risultano essere ben più gravi.

Sulla piattaforma social, infatti, l’atleta ha spiegato di lottare da tempo contro un tumore della pelle.

“Mi alleno sempre all’aperto e amo trascorrere il mio tempo libero nella natura. Per questo motivo non posso scendere a compromessi e non posso abbassare la guardia per quanto riguarda la protezione solare”, ha detto.

A rischio la presenza ai Mondiali in Qatar?

Alcune settimane fa, Neuer si era recato al centro sportivo del Bayern mostrando un importante cerotto sul viso, senza però dare alcun tipo di spiegazione.

In seguito alle rivelazioni fatte nelle ultime ore, però, secondo alcuni, il quadro clinico del portiere potrebbe precludergli la possibilità di partecipare ai Mondiali in Qatar. Ma, sulla questione, l’allenatore del Bayern, Julian Nagelsmann, si è detto ottimista e ha lasciato intendere che il calciatore tedesco potrebbe presto tornare in campo.