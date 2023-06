Neuroscienziati a congresso a Ponza, tutte le novità della neuro-oncologia

Roma, 5 giu. (Adnkronos Salute) - I progressi della neuro-oncologia protagonisti a Ponza, dall’8 al 10 giugno, al congresso “Incontri clinico-radiologici di neuroscienze Michela Bonamini”, che vede come responsabile scientifico Alberto Pierallini, direttore Diagnostica per immagini...

Roma, 5 giu. (Adnkronos Salute) – I progressi della neuro-oncologia protagonisti a Ponza, dall’8 al 10 giugno, al congresso “Incontri clinico-radiologici di neuroscienze Michela Bonamini”, che vede come responsabile scientifico Alberto Pierallini, direttore Diagnostica per immagini dell'Irccs San Raffaele di Roma. La tre giorni di dibattiti e formazione scientifica, giunta alla tredicesima edizione, in programma al Grand Hotel Santa Domitilla, sarà l’occasione per presentate importanti novità, sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico, nel campo della neuro-oncologia anche pediatrica. L'obiettivo è approfondire le conoscenze della clinica neurologica e della diagnostica per immagini.

"Verrà affrontato il tema ‘caldo’ della ipotensione liquorale spontanea, attualmente largamente sottodiagnosticato e che ha visto negli ultimi anni un intenso proliferare di nuovi approcci diagnostici e terapeutici -spiega Pierallini – Si tratta di una entità clinica causata dalla perdita di liquido cefalorachidiano (liquor), con conseguente riduzione della sua pressione. Dal punto di vista clinico, la malattia è caratterizzata da violente cefalee ortostatiche, che peggiorano quando il paziente si alza in piedi e migliorano quando si sdraia, spesso fortemente invalidanti. Può associarsi a vari sintomi neurologici legati all’affossamento a cui può andare incontro il cervello in questa condizione come rigidità del collo, nausea, vomito, vertigini, acufeni e disturbi della vista".

Inoltre, verrà aperta una finestra sull’utilizzo dei fondi del Pnrr in sanità con particolare riguardo alla radiologia e all’utilizzo dell'intelligenza artificiale. Il Congresso, con i patrocini del San Raffaele Spa, dell’Ainr (Associazione italiana di neuroradiologia diagnostica e interventistica) e della Sirm (Società italiana di radiologia medica e interventistica), è organizzato in collaborazione con il Mebic – Medical and Experimental BioImaging Center e il provider Ecm dell’Irccs San Raffaele.