Neve anche in pianura: strade innevati e mezzi bloccati

Come previsto, la neve è arrivata anche a bassa quota: nel Veronese le precipitazioni e il ghiaccio stanno causando disagi agli automobilisti.

Neve anche a bassa quota nel Veronese

Come previsto nella giornata di oggi, 19 gennaio, ci sono precipitazioni diffuse in tutto il Veronese e nel corso della mattinata la quota neve si era abbassata fino a sotto i 500 metri.

Il ghiaccio e la neve stanno provocando disagi agli automobilisti e agli autisti che si sono messi in viaggio fin dal primo mattino. A rischio anche il libero circolare dei mezzi di trasporto pubblico di superficie.

La situazione nei comuni di Lessinia e Valpolicella

A Lessinia, si stanno registrando alcune criticità: in modo particolare, lungo la strada provinciale 35 – che da Montorio raggiunge l’altopiano – i mezzi pesanti sono stati costretti a fermarsi lungo la carreggiata, rendendo difficoltosa la circolazione, soprattutto in alcuni punti dove il manto nevoso tende ad accumularsi.

A Fane, nel Comune di Negrar di Valpolicella, è in corso una forte nevicata e le la strada di collegamento extraurbano sono piene di neve.

Neve anche a quote più basse, come a Mazzano, sempre nel negrarese, oppure pioggia mista a nevischio nelle zone basso collinari come Bure di San Pietro in Cariano e Gargagnago di Sant’Ambrogio di Valpolicella.