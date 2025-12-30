Neve, fumo, lava e lapilli, lo spettacolo dell'eruzione dell'Etna

Catania, 30 dic. (askanews) – L’Etna continua a dare spettacolo, da giorni il vulcano siciliano è in attività, ma a rendere ancora più incredibile la visione dell’eruzione è l’abbondante presenza di neve sulla cima. Il fumo, il fuoco e i lapilli si alzano dal cratere che è circondato da una coltre bianca. Uno sciatore ha percoso a tutta velocità le pendici dall’Etna durante l’eruzione.

Nella giornata di sabato l’avviso per l’aviazione sui vulcani (Vona) è stato declassato da rosso ad arancione perchè l’attività stromboliana è in diminuzione nonostante ci siano ancora emissioni di cenere dai crateri sommitali che al momento non causano disagi. Il trabocco lavico segnalato il 26 dicembre sull’Etna non è più alimentato ed è in fase di raffreddamento.