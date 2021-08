Roma, 30 ago. (askanews) – Precipitazioni nevose a dir poco eccezionali nelle montagne e gli altopiani vicini a Ceres, a circa 180 chilometri da Città del Capo, in Sudafrica. In molti hanno approfittato dell’evento per raggiungere in auto la località e divertirsi partecipando a una battaglia di palle di neve o costruendo un pupazzo di neve.