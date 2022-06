New European Bauhaus, Melandri: da qui parte il Grande MAXXI

Roma, 9 giu. (askanews) – Si inaugura al MAXXI di Roma il festival New European Bauhaus con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, alla presenza del ministro della Cultura Dario Franceschini e di numerosi artisti.

La Presidente del Maxxi Giovanna Melandri ha spiegato ai cronisti cosa significa per il suo museo:

“Oggi da qui parte con la presenza della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen il grande Festival New European Bauhaus che ci collegherà a molte piazze europee, a Bruxelles e oltre trecento eventi in tutta Europa” ha detto Melandri.

“Siamo lieti e orgogliosi che questo avvenga al Maxxi, innanzitutto perché il progetto del grande Maxxi che oggi è in cantiere, l’evoluzione di questo museo ispirato alla European Bauhaus: vogliamo essere più di un museo, vogliamo essere un laboratorio di ricerca in cui architetti scienziati artigiani ingegneri informatici agronomi biologi possano lavorare insieme per modelli di rigenerazione urbana e del territorio”.