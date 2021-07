“New Eyes”: il singolo di Fabio Giachino, pianista jazzista

Roma, 15 lug. (askanews) – Si intitola “New Eyes” il singolo che anticipa “Limitless”, il nuovo album di Fabio Giachino, pianista di matrice jazzistica e classica ma anche producer in ambito elettronico, considerato oggi tra i maggiori talenti del jazz italiano.

Dopo “At The Edges Of The Horizon” pubblicato nel 2019, Giachino presenta il suo nuovo lavoro solista, che uscirà venerdì 23 luglio per l’etichetta CamJazz: nove tracce tra pianoforte acustico, live electronics e samples che danno vita ad una visione più ampia del mondo sonoro al quale aveva abituato pubblico e critica, aggiungendo così un nuovo tassello al suo percorso artistico e spaziando oltre i consueti confini del jazz.